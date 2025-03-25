В Уфе онкологи удалили крупную опухоль яичника у 67-летней пациентки

11:09, 25 мар 2025

В онкодиспансере Уфы хирурги провели успешную операцию 67-летней пациентке, удалив гигантскую опухоль яичника. О сложном хирургическом вмешательстве сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Пожилая женщина обратилась в больницу с жалобами на боли и тяжесть внизу живота. После первичного осмотра медики заподозрили новообразование и направили пациентку на углубленное обследование.

Комплексная диагностика в онкодиспансере, включавшая МРТ и КТ, подтвердила наихудшие опасения — злокачественная опухоль яичника. Анализы показали превышение онкомаркеров в 20 раз, что однозначно свидетельствовало о необходимости срочного хирургического вмешательства.

По словам Рахматуллина, такие новообразования представляют особую опасность. Они не только имеют высокий риск малигнизации, но и, разрастаясь до внушительных размеров, нарушают работу соседних органов брюшной полости.

Онкохирурги выполнили лапаротомию, в ходе которой полностью удалили матку с придатками и саму опухоль. Примечательно, что операция прошла без критических кровопотерь и последующих осложнений.

В послеоперационном периоде пациентке потребовалось переливание донорской крови из-за выявленной ранее анемии средней степени. Несмотря на сложность перенесенного вмешательства, восстановление шло по плану, и женщину выписали домой уже через неделю после операции.

Медики отмечают, что своевременное обращение пациентки и оперативные действия врачей позволили предотвратить дальнейшее распространение злокачественного процесса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ