В Башкирии предупредили о сезоне мышиной лихорадки
19:58, 30 мар 2025
С наступлением весны Министерство здравоохранения Республики Башкортостан выпустило информационное сообщение о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, известной в народе как "мышиная лихорадка".
Специалисты ведомства пояснили, что возбудителем заболевания является вирус, распространяемый грызунами. Инфицирование происходит преимущественно воздушно-пылевым путем, особенно при уборке помещений.
Для профилактики заражения медики рекомендуют регулярно мыть руки, при работе с пыльными поверхностями надевать респиратор и проводить исключительно влажную уборку в помещениях.
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Автор: Семен Подгорный
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