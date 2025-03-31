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В Башкирии назвали районы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом

В Башкирии назвали районы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом

16:10, 31 мар 2025

В Башкирии клещи активизировались раньше обычного из-за ранней весны. Роспотребнадзор республики уже с 3 марта запустил профилактические и противоэпидемические мероприятия, сообщают в ведомстве.

Ежегодно от укусов клещей страдают от 10 до 20 тысяч жителей региона. В прошлом году медики зафиксировали 20 случаев клещевого энцефалита и 24 случая боррелиоза.

Опасные насекомые представляют угрозу в девяти районах республики. Наибольшая активность клещей отмечается в Белорецком, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кигинском, Учалинском, Уфимском районах и столице Башкирии. Показатели заболеваемости здесь превышают среднереспубликанские значения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи клещевой энцефалит
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