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12-летняя школьница из Уфы подхватила редкую болезнь сосудов после обычной инфекции

12-летняя школьница из Уфы подхватила редкую болезнь сосудов после обычной инфекции

20:21, 10 апр 2025

В Уфе врачи РДКБ спасли 12-летнюю девочку от опасного заболевания, которое развилось после перенесенной инфекции. Ребёнок поступил в больницу с сыпью на коже, болями в животе и сильной слабостью, сообщает Минздрав Башкирии.

Как выяснилось, до госпитализации школьница болела инфекционным заболеванием с симптомами боли в горле и животе. Однако стандартная терапия не помогла — состояние только ухудшилось.

Медики РДКБ провели комплексное обследование и после консультации со специалистами поставили редкий диагноз — геморрагический васкулит. Это заболевание атакует мелкие сосуды и часто является последствием перенесенных бактериальных или вирусных инфекций.

Благодаря оперативным действиям врачей удалось быстро подобрать эффективное лечение. Сейчас девочка идёт на поправку — кожные проявления болезни полностью исчезли, а серьезных осложнений удалось избежать.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция Уфа
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