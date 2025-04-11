В Башкирии зафиксированы новые случаи кори среди непривитых граждан

22:27, 11 апр 2025

Минздрав Башкирии сообщает о единичных случаях заболевания корью в регионе. Инфекция обнаружена у жителей Уфы, Белорецка, Октябрьского и Туймазинского района. По информации пресс-секретаря республиканского Роспотребнадзора Регины Акмаловой, большинство заболевших — непривитые граждане, заразившиеся за пределами региона.

Специалисты подчеркивают: вакцинация полностью предотвращает заболевание. Сейчас в Башкирии привито около 40% населения. Стандартная схема иммунизации включает две прививки — в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

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Автор: Семен Подгорный