Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе родились близнецы с одной плацентой на двоих

В Уфе родились близнецы с одной плацентой на двоих

21:09, 22 апр 2025

В Уфе зафиксирован уникальный случай в акушерстве — в городском перинатальном центре родилась монохориальная диамниотическая двойня. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сегодня.

Особенность этих близнецов семьи Адельмурдиных в том, что дети развивались с общей плацентой, но в разных плодных мешках — это считается редчайшим типом многоплодной беременности.

Малыши появились на свет с практически идентичной массой: первый новорожденный весит 2690 граммов, второй — 2670. Роды прошли без осложнений. По информации министерства, и мать, и дети чувствуют себя хорошо, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Рахматуллин уже поздравил семью с этим необычным и счастливым событием.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе врачи во время родов извлекли из роженицы гигантскую кисту

Читайте также:

В Уфе врачи во время родов извлекли из роженицы гигантскую кисту
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
В Уфе спасли новорожденных двойняшек
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе спасли новорожденных двойняшек
В Уфе врачи во время родов извлекли из роженицы гигантскую кисту
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи во время родов извлекли из роженицы гигантскую кисту
Врачи в Уфе спасли беременную с 900-граммовой опухолью матки
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Уфе спасли беременную с 900-граммовой опухолью матки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен