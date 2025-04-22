В Уфе родились близнецы с одной плацентой на двоих

21:09, 22 апр 2025

В Уфе зафиксирован уникальный случай в акушерстве — в городском перинатальном центре родилась монохориальная диамниотическая двойня. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сегодня.

Особенность этих близнецов семьи Адельмурдиных в том, что дети развивались с общей плацентой, но в разных плодных мешках — это считается редчайшим типом многоплодной беременности.

Малыши появились на свет с практически идентичной массой: первый новорожденный весит 2690 граммов, второй — 2670. Роды прошли без осложнений. По информации министерства, и мать, и дети чувствуют себя хорошо, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Рахматуллин уже поздравил семью с этим необычным и счастливым событием.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ