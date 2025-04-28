Врачи в Башкирии одновременно приняли роды и удалили аппендикс у пациентки

22:35, 28 апр 2025

В Белорецком районе Башкирии специалисты перинатального центра местной ЦРКБ совершили сложную медицинскую операцию: у будущей мамы на 40-й неделе беременности врачи одновременно приняли роды с помощью кесарева сечения и устранили острое воспаление аппендикса. Об этом сообщил руководитель межрайонного центра Эльдар Кулгулдин.

Согласно информации главврача, пациентка поступила с жалобами на схватки, но в ходе операции у молодой женщины был выявлен флегмонозный аппендицит. После небольшой технологической паузы к операции подключился хирург, и был удалён аппендикс. В результате оба пациента - мама и малыш - чувствуют себя хорошо.

Ранее врачи РДКБ в Уфе спасли 12-летнюю девочку от редкого геморрагического васкулита. Опасное заболевание развилось как осложнение после перенесенной инфекции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Эльдар Кулгулдин