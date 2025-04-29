Врачи Уфы вылечили ребенка с редким синдромом «ошпаренной кожи»

14:10, 29 апр 2025

В Республиканской детской клинической больнице Уфы врачи оказали помощь мальчику с редким и опасным заболеванием - синдромом Лайелла, который еще называют синдромом «ошпаренной кожи». Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Юный пациент был доставлен с обширными болезненными высыпаниями, а также поражениями слизистых оболочек рта, губ и глаз. Причиной стал прием ребенком медикаментов - антипиретиков и препаратов по основному заболеванию, которые мать дала без назначения специалиста. Это вызвало тяжелую аллергическую реакцию - буллезный эпидермальный некролиз, проявляющийся как кожные поражения, напоминающие ожоги.

Благодаря своевременной специализированной терапии в больнице состояние мальчика удалось стабилизировать. Медики отмечают значительное улучшение: поражённые участки кожи практически полностью зажили.

Ранее белорецкие врачи спасли роженицу и ребенка, проведя кесарево сечение и экстренную операцию на аппендиксе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ