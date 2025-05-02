В Башкирии за год выросла заболеваемость раком

11:50, 02 май 2025

В регионе зафиксирован прирост новых случаев рака на 4,7%. Показатель по Башкирии остается ниже, чем в среднем по России

В Башкирии отмечен рост числа новых случаев рака. В 2024 году выявлено 373,4 пациента с впервые установленным диагнозом на 100 тысяч жителей. Это на 4,7% больше, чем годом ранее - в 2023-м показатель составлял 356,7 случаев на 100 тысяч человек.

Рост заболеваемости зафиксирован на основании свежей статистики Министерства здравоохранения России.

В целом, в России ситуация сложнее. По стране этот показатель в 2024 году уже достиг 478,1 случая на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости раком зафиксирован в Карелии - 684 случая на 100 тысяч, в Архангельской области - 655,8 и в Брянской - 641,7. Самые низкие показатели - в Чечне (167,7), Ингушетии (172) и Дагестане (177,6).

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Автор: Семен Подгорный