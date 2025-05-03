В Башкирии нейрохирурги вытащили осколок из спинного мозга участника СВО

21:21, 03 май 2025

Врачи Салаватской больницы провели ювелирную операцию бойцу с осколочным ранением, сообщает Минздрав Башкирии.

Пациент поступил с жалобами на боли в пояснице и слабость в ногах. При обследовании медики обнаружили, что металлический осколок проделал сложный путь - вошёл через рёбра, прошил мягкие ткани, повредил отросток пятого поясничного позвонка, пронзил спинной мозг и застрял в крестце.

Хирургам удалось полностью извлечь инородный предмет. Операция прошла без осложнений, и уже вечером того же дня боец смог самостоятельно встать на ноги.

Ранее в уфимской больнице спасли ребенка с синдромом "ошпаренной кожи", возникшим из-за приема лекарств, которые мать дала без назначения врача. Редкое и опасное заболевание проявилось обширными высыпаниями и поражениями слизистых.

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Автор: Семен Подгорный