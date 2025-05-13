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«Всё тело в пузырях»: уфимские врачи спасли трёхлетнего малыша с синдромом «ошпаренной кожи»

«Всё тело в пузырях»: уфимские врачи спасли трёхлетнего малыша с синдромом «ошпаренной кожи»

21:56, 13 май 2025

Медики Республиканской детской клинической больницы Уфы провели успешное лечение 3-летнего мальчика с опаснейшим синдромом Лайелла - редким и потенциально смертельным состоянием, при котором кожа покрывается болезненными пузырями и буквально "сходит" с тела. О сложном случае и борьбе за жизнь ребёнка рассказала заведующая отделением РДКБ Юлия Фаттахова-Исканьярова.

Маленький Алмаз (имя изменено) поступил в отделение аллергологии этой весной в критическом состоянии. Врачи диагностировали буллезный эпидермальный некролиз, известный в медицине как синдром Лайелла или синдром "ошпаренной кожи". Тело ребёнка было покрыто шелушащимися красными пятнами, а на слизистых губ, рта и глаз обнаружились серьёзные поражения.

История болезни мальчика началась с обычного ОРВИ на фоне другого заболевания. Когда температура поднялась и плохо сбивалась, мама, не посоветовавшись с врачом, начала давать ребёнку сразу два вида жаропонижающих препаратов четыре раза в день. Эта лекарственная нагрузка оказалась непосильной для организма малыша.

"Это острая аллергическая реакция с формированием множественных высыпаний на коже и слизистых. Заболевание не врождённое, но может быть генетическая предрасположенность к непереносимости определённых лекарств", - объясняет Фаттахова-Исканьярова.

Симптомы синдрома Лайелла обычно появляются на 2-3 день после приёма аллергенного препарата. На теле образуются болезненные пузыри с жидкостью, которые лопаются, оставляя незащищённые участки кожи. Это открывает путь для вторичных инфекций. Состояние сопровождается сильной болью, зудом и тошнотой.

Медики сравнивают поражения при данном синдроме с ожогами 1-2 степени. Каждое пятно на теле ребёнка причиняет мучительную боль и требует особого ухода. Для лечения Алмаза была разработана специальная терапевтическая программа.

"Сейчас ребёнок получает необходимую терапию, пораженные участки обрабатываются специальными кремами. Малыш идёт на поправку, пятна постепенно сходят с кожи", - отмечает заведующая отделением.

Врачи подчёркивают серьёзность заболевания - синдром Лайелла является вторым по тяжести среди аллергических заболеваний и имеет высокий процент летальных исходов: примерно 25-30% пациентов не удаётся спасти. Заболевание может развиться как у детей, так и у взрослых.

Медики настоятельно предупреждают родителей об опасности самолечения. При появлении обширных высыпаний, особенно после приёма лекарств, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Счёт может идти на часы, и только своевременное профессиональное вмешательство способно предотвратить трагедию.

"При первых признаках необычной реакции на лекарства следует прекратить их приём и срочно вызвать скорую помощь. Категорически нельзя заниматься самолечением - это может стоить жизни", - предостерегает Юлия Фаттахова-Исканьярова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: КП-Уфа
Теги: Уфа операция
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