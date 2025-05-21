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В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки

В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки

11:30, 21 май 2025

В Уфе хирурги городской больницы №13 провели уникальную операцию 74-летней пациентке, удалив крупную опухоль из брюшной полости. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Пожилая женщина длительное время мучилась от сильных болей в животе, не могла нормально питаться из-за кишечной непроходимости, страдала от тошноты и постоянной слабости. Компьютерная томография выявила причину — огромное новообразование почти 17×15×19 сантиметров, которое буквально перекрывало кишечник. Гистология подтвердила худшие опасения — злокачественная плеоморфная саркома.

Операция оказалась крайне сложной технически. Опухоль заполнила практически всю брюшную полость пациентки и опасно контактировала с позвоночником и главной артерией организма — аортой. Медикам пришлось применить комбинацию электрохирургических и механических методов, чтобы полностью извлечь новообразование.

Сейчас состояние пациентки стабильное, она находится под наблюдением специалистов и проходит необходимую реабилитацию после успешно проведенного хирургического вмешательства.

Ранее врачи в Салавате извлекли осколок, пронзивший позвоночник бойца СВО. Металлический предмет прошел через рёбра, мягкие ткани, повредил позвонок и спинной мозг. После операции пациент смог самостоятельно встать в тот же день.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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