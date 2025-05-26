Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе хирурги спасли трехлетнего ребенка, удалив крупную опухоль

В Уфе хирурги спасли трехлетнего ребенка, удалив крупную опухоль

14:19, 26 май 2025

В столице Башкортостана медики провели сложнейшую операцию ребенку с редчайшим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Малышу диагностировали доброкачественную лимфангиому - новообразование, формирующееся из лимфатической системы. Болезнь спровоцировала серьезные нарушения в организме пацциента.

Аномалию обнаружили в местной больнице при плановом УЗИ. Врачи заметили, что живот ребенка заметно увеличился, а кишечник перестал нормально функционировать. После консультации со специалистами Республиканской детской клинической больницы медики экстренно направили пациента в хирургию.

Компьютерная томография показала масштабы проблемы: многокамерная опухоль в забрюшинной области достигала 13 на 12 на 8 сантиметров. Хирургическая бригада выполнила лапаротомию, полностью извлекла патологическое образование.

Восстановление проходит благополучно. Врачи отмечают стабильное самочувствие маленького пациента, раны затягиваются нормально.

Ранее врачи больницы №13 в Уфе провели уникальную операцию по извлечению гигантской саркомы у пожилой женщины. Новообразование перекрывало кишечник и угрожало жизни.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Всё тело в пузырях»: уфимские врачи спасли трёхлетнего малыша с синдромом «ошпаренной кожи»

Читайте также:

«Всё тело в пузырях»: уфимские врачи спасли трёхлетнего малыша с синдромом «ошпаренной кожи»
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа операция
Читайте также

В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки
В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз
В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен