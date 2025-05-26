В Уфе хирурги спасли трехлетнего ребенка, удалив крупную опухоль

14:19, 26 май 2025

В столице Башкортостана медики провели сложнейшую операцию ребенку с редчайшим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Малышу диагностировали доброкачественную лимфангиому - новообразование, формирующееся из лимфатической системы. Болезнь спровоцировала серьезные нарушения в организме пацциента.

Аномалию обнаружили в местной больнице при плановом УЗИ. Врачи заметили, что живот ребенка заметно увеличился, а кишечник перестал нормально функционировать. После консультации со специалистами Республиканской детской клинической больницы медики экстренно направили пациента в хирургию.

Компьютерная томография показала масштабы проблемы: многокамерная опухоль в забрюшинной области достигала 13 на 12 на 8 сантиметров. Хирургическая бригада выполнила лапаротомию, полностью извлекла патологическое образование.

Восстановление проходит благополучно. Врачи отмечают стабильное самочувствие маленького пациента, раны затягиваются нормально.

Ранее врачи больницы №13 в Уфе провели уникальную операцию по извлечению гигантской саркомы у пожилой женщины. Новообразование перекрывало кишечник и угрожало жизни.

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Автор: Семен Подгорный