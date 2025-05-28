В Башкирии 3-месячному младенцу проведут уникальную операцию по пересадке костного мозга

14:09, 28 май 2025

В Республике Башкортостан медики готовят к трансплантации костного мозга трехмесячного ребенка, страдающего редким онкологическим заболеванием. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

У младенца диагностирована экстракраниальная рабдоидная опухоль мягких тканей в области шеи. Маленький пациент уже прошел двухэтапный курс химиотерапии.

Специалисты центра детской онкологии и гематологии в столице республики осуществляют подготовительные мероприятия перед трансплантацией. Медработники успешно извлекли стволовые клетки из крови ребенка методом афереза.

Представители ведомства подчеркивают уникальность ситуации - это самый юный пациент для подобной медицинской процедуры. Состояние малыша оценивается как стабильное, он готов к продолжению терапевтического курса.

Врачи отмечают критическую важность успешно проведенного извлечения стволовых клеток для последующего восстановления здоровья. Медицинский центр планирует и далее применять инновационные лечебные технологии.

Ранее в Уфе женщина во второй раз родила разнополых близнецов. Медики называют такой случай уникальным — в семье теперь пятеро детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: минздрав РБ