Врачи Уфы извлекли из женщины целую горсть камней из желчного пузыря

21:49, 29 май 2025

В столице Башкирии хирурги провели экстренную операцию пациентке с множественными конкрементами в желчном пузыре. Женщина годами игнорировала симптомы желчекаменной патологии, пока острая боль и лихорадка не заставили ее попасть в стационар.

Медики выявили острый флегмонозный холецистит с начавшимся нагноением. Ультразвуковое исследование обнаружило колоссальное скопление камней в органе. Хирургическое вмешательство стало единственным выходом. Операцию успешно выполнил доктор Никита Казаков, пациентка выздоровела и выписана домой.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии готовят к трансплантации костного мозга трехмесячного младенца с редкой онкологией. Это самый юный пациент для такой процедуры — врачи уже извлекли стволовые клетки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Никита Казаков