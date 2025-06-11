В Башкирии зафиксировали малярию у двух человек
09:38, 11 июн 2025
В республике Башкортостан обнаружили двух заболевших малярией в 2024 году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Болезнь передается через укусы инфицированных комаров.
По информации надзорного органа, инфицирование произошло за границей – на территории африканских государств. В предыдущем 2023 году случаев заболевания не фиксировалось, тогда как в 2022-м было зарегистрировано три эпизода.
Показатель заболеваемости в регионе оказался в 2,4 раза меньше общероссийского уровня и в 1,6 раза – по ПФО.
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Автор: Семен Подгорный
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