Вертолёт доставил ребёнка с тяжёлой травмой позвоночника в Уфу
13:48, 11 июн 2025
Санитарная авиация экстренно эвакуировала из Октябрьского в Уфу несовершеннолетнего пациента с серьёзным повреждением позвоночника. О случае сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в социальных сетях.
У пострадавшей диагностирована травма позвоночника с компрессией спинного мозга. Вертолёт сократил время транспортировки втрое по сравнению с наземным транспортом.
Главный специалист по воздушной медицине регионального Минздрава Вадим Галиахметов подчеркнул критическую важность быстрой доставки пациентов до специализированных клиник для спасения жизни.
С января текущего года авиамедслужба перевезла 92 пациента, включая четырёх будущих матерей и 34 ребёнка.
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