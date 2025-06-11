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Вертолёт доставил ребёнка с тяжёлой травмой позвоночника в Уфу

Вертолёт доставил ребёнка с тяжёлой травмой позвоночника в Уфу

13:48, 11 июн 2025

Санитарная авиация экстренно эвакуировала из Октябрьского в Уфу несовершеннолетнего пациента с серьёзным повреждением позвоночника. О случае сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в социальных сетях.

У пострадавшей диагностирована травма позвоночника с компрессией спинного мозга. Вертолёт сократил время транспортировки втрое по сравнению с наземным транспортом.

Главный специалист по воздушной медицине регионального Минздрава Вадим Галиахметов подчеркнул критическую важность быстрой доставки пациентов до специализированных клиник для спасения жизни.

С января текущего года авиамедслужба перевезла 92 пациента, включая четырёх будущих матерей и 34 ребёнка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Айрат Рахматуллин
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском операция
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