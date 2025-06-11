Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Врачи в Башкирии избавили пациентку от 14 миоматозных узлов

Врачи в Башкирии избавили пациентку от 14 миоматозных узлов

23:24, 11 июн 2025

В Белорецкой больнице республики хирурги провели сложную операцию по извлечению 14 миоматозных узлов у одной пациентки. Об этом рассказал главный врач межрайонного перинатального центра Эльдар Кулгулдин.

Женщина поступила в медучреждение с характерными симптомами: болевыми ощущениями и чувством тяжести в брюшной полости, сбоями менструального цикла и периодическими кровотечениями. Диагностические процедуры показали наличие множественных новообразований в матке.

Особенность случая заключается в стремительном развитии патологии: всего год назад при плановом осмотре у больной не было выявлено никаких отклонений. За этот короткий период матка увеличилась до размера 14-недельной беременности из-за интенсивного роста узлов.

Кулгулдин подчеркнул важность регулярных профилактических визитов к гинекологу для раннего обнаружения миомы матки — распространенного доброкачественного новообразования мышечного слоя органа.

После успешного хирургического вмешательства пациентка была выписана домой в стабильном состоянии.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина второй раз родила разнополую двойню

Читайте также:

В Уфе женщина второй раз родила разнополую двойню
Автор: Семен Подгорный
Фото: Эльдар Кулгулдин, Vk
Теги: Белорецк операция
Читайте также

Врачи в Башкирии одновременно приняли роды и удалили аппендикс у пациентки
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии одновременно приняли роды и удалили аппендикс у пациентки
В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз
В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
Уфимские медики сделали кесарево сечение женщине с опухолью матки весом 940 грамм
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские медики сделали кесарево сечение женщине с опухолью матки весом 940 грамм


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен