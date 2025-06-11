Врачи в Башкирии избавили пациентку от 14 миоматозных узлов
23:24, 11 июн 2025
В Белорецкой больнице республики хирурги провели сложную операцию по извлечению 14 миоматозных узлов у одной пациентки. Об этом рассказал главный врач межрайонного перинатального центра Эльдар Кулгулдин.
Женщина поступила в медучреждение с характерными симптомами: болевыми ощущениями и чувством тяжести в брюшной полости, сбоями менструального цикла и периодическими кровотечениями. Диагностические процедуры показали наличие множественных новообразований в матке.
Особенность случая заключается в стремительном развитии патологии: всего год назад при плановом осмотре у больной не было выявлено никаких отклонений. За этот короткий период матка увеличилась до размера 14-недельной беременности из-за интенсивного роста узлов.
Кулгулдин подчеркнул важность регулярных профилактических визитов к гинекологу для раннего обнаружения миомы матки — распространенного доброкачественного новообразования мышечного слоя органа.
После успешного хирургического вмешательства пациентка была выписана домой в стабильном состоянии.
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