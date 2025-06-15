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В Башкирии регистрируют привозные случаи заболевания корью

В Башкирии регистрируют привозные случаи заболевания корью

11:43, 15 июн 2025

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан информирует о регистрации новых завозных случаев кори в регионе.

По информации надзорного ведомства, начиная с 2023 года в республике периодически выявляются больные корью, которая была занесена с других территорий. Данная тенденция сохраняется по настоящее время.

Специалисты подчеркивают критическую важность иммунизации населения. Корь характеризуется как исключительно контагиозная инфекция. Для предотвращения массового распространения болезни требуется охватить вакцинацией минимум 95% детского населения.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют родителям перед началом учебного года убедиться в проведении ревакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита. Необходимо также проверить выполнение всех плановых иммунизаций согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Медики напоминают об особенностях передачи данных инфекций - они распространяются аэрозольным механизмом и отличаются высокой заразностью.

Российский национальный календарь прививок включает защиту от двенадцати инфекционных заболеваний. Основная часть вакцин вводится до поступления в дошкольные и школьные учреждения. К началу обучения в первом классе дети, как правило, имеют полную иммунизацию. В школьный период новые прививки не добавляются - проводятся только ревакцинации для сохранения иммунной защиты.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: корь
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