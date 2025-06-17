В Башкирии руку 4-летней девочки затянуло в мясорубку

23:17, 17 июн 2025

В Нефтекамске хирурги провели сложнейшую операцию по восстановлению кисти четырехлетней пациентки, пострадавшей от электрической мясорубки. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Ребенок получил серьезные повреждения, случайно поместив руку в работающий прибор. Медикам пришлось разрезать корпус устройства специальными инструментами для извлечения травмированной конечности.

Хирурги Ратмир Гареев и Булат Муртазин работали несколько часов, восстанавливая раздробленные костные структуры и соединяя поврежденные ткани. Кисть удерживалась лишь на отдельных связках, были повреждены сосуды, нервные волокна и сухожилия.

Благодаря профессионализму докторов удалось сохранить подвижность трех пальцев пострадавшей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ