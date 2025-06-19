В Башкирии клещи атаковали почти 8 тысяч человек
22:32, 19 июн 2025
В Республике Башкортостан в текущем году зафиксировано 7800 случаев нападения клещей на людей. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора по РБ Елена Шакирова во время брифинга на БСТ.
Специалисты установили, что 1,2% исследованных паразитов оказались носителями вируса клещевого энцефалита. Резкое увеличение количества пострадавших от укусов кровососущих связывают с благоприятными погодными условиями и продолжительными майско-июньскими выходными, когда жители республики активно выбирались на дачи и в лесопарковые зоны.
Шакирова подчеркнула важность использования защитной экипировки при посещении мест обитания клещей. В случае присасывания паразита необходимо немедленно обратиться в травматологический пункт для профессионального извлечения насекомого без повреждения его тела.
При невозможности получения медицинской помощи допускается самостоятельное удаление клеща в перчатках или чистыми руками. Извлеченного паразита следует поместить в контейнер и доставить в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся во всех филиалах по республике, включая выходные дни.
При выявлении клещевого энцефалита пациенту вводят иммуноглобулин, при бактериальных инфекциях назначается антибиотикотерапия.
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