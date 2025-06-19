В Башкирии клещи атаковали почти 8 тысяч человек

22:32, 19 июн 2025

В Республике Башкортостан в текущем году зафиксировано 7800 случаев нападения клещей на людей. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора по РБ Елена Шакирова во время брифинга на БСТ.

Специалисты установили, что 1,2% исследованных паразитов оказались носителями вируса клещевого энцефалита. Резкое увеличение количества пострадавших от укусов кровососущих связывают с благоприятными погодными условиями и продолжительными майско-июньскими выходными, когда жители республики активно выбирались на дачи и в лесопарковые зоны.

Шакирова подчеркнула важность использования защитной экипировки при посещении мест обитания клещей. В случае присасывания паразита необходимо немедленно обратиться в травматологический пункт для профессионального извлечения насекомого без повреждения его тела.

При невозможности получения медицинской помощи допускается самостоятельное удаление клеща в перчатках или чистыми руками. Извлеченного паразита следует поместить в контейнер и доставить в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся во всех филиалах по республике, включая выходные дни.

При выявлении клещевого энцефалита пациенту вводят иммуноглобулин, при бактериальных инфекциях назначается антибиотикотерапия.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный