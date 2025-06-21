В Башкирии хирурги прооперировали женщину с кистой размером с дыню

18:01, 21 июн 2025

В Башкирии медики прооперировали 38-летнюю жительницу республики с крупным новообразованием в яичнике. Об успешном хирургическом вмешательстве рассказали в региональном Минздраве.

Пациентка попала в Аскинскую центральную районную больницу с острыми болями. Обследование показало увеличение ранее выявленной кисты левого яичника — образование достигло размеров 11×8×11 сантиметров.

Медикам пришлось срочно вмешаться из-за угрозы разрыва кисты и последующего воспалительного процесса. Плановое хирургическое лечение перенесли на срочное для предотвращения осложнений у больной.

Операция завершилаь благополучно — хирургическая бригада полностью извлекла опасное образование. В настоящее время женщина проходит послеоперационную реабилитацию под контролем специалистов, самочувствие удовлетворительное.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ