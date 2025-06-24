Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли вахтовика от редкой болезни, которая парализовала его за несколько дней

В Башкирии врачи спасли вахтовика от редкой болезни, которая парализовала его за несколько дней

14:11, 24 июн 2025

В Башкирии медики спасли 61-летнего вахтовика с синдромом Гийена-Барре — редким аутоиммунным заболеванием, при котором защитная система организма атакует нервную систему. Об успешном лечении сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Мужчина находился на вахте в селе Большеустьикинское, когда почувствовал упадок сил. Затем поднялась температура, левая рука стала неметь и болеть. Работник не спешил к докторам, но, когда потерял способность ходить, вызвал бригаду скорой помощи.

Медики доставили пациента в сосудистый центр, предположив инсульт. Однако состояние продолжало ухудшаться: появились проблемы с глотанием, речью, нарастала дыхательная недостаточность. Через телемедицину неврологи РКБ им. Куватова заподозрили синдром Гийена-Барре.

Больного экстренно транспортировали в Уфу санитарной авиацией. Диагноз подтвердился, и началось специализированное лечение. Врачи сумели сохранить жизнь пациента.

Сейчас мужчина восстановил движения в тазу, стопах и пальцах рук, вернулась ясность сознания. Его постепенно отучают от искусственной вентиляции легких, переводя на самостоятельное дыхание. Пациент проходит реабилитацию.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии хирурги прооперировали женщину с кистой размером с дыню

Читайте также:

В Башкирии хирурги прооперировали женщину с кистой размером с дыню
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

Врачи Уфы вылечили ребенка с редким синдромом «ошпаренной кожи»
Здравоохранение в Башкирии
Врачи Уфы вылечили ребенка с редким синдромом «ошпаренной кожи»
Спасли в воздухе: в Башкирии врачи реанимировали 70-летнего мужчину прямо в вертолете
Здравоохранение в Башкирии
Спасли в воздухе: в Башкирии врачи реанимировали 70-летнего мужчину прямо в вертолете
Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту
Здравоохранение в Башкирии
Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту
Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен