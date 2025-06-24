В Башкирии врачи спасли вахтовика от редкой болезни, которая парализовала его за несколько дней

14:11, 24 июн 2025

В Башкирии медики спасли 61-летнего вахтовика с синдромом Гийена-Барре — редким аутоиммунным заболеванием, при котором защитная система организма атакует нервную систему. Об успешном лечении сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Мужчина находился на вахте в селе Большеустьикинское, когда почувствовал упадок сил. Затем поднялась температура, левая рука стала неметь и болеть. Работник не спешил к докторам, но, когда потерял способность ходить, вызвал бригаду скорой помощи.

Медики доставили пациента в сосудистый центр, предположив инсульт. Однако состояние продолжало ухудшаться: появились проблемы с глотанием, речью, нарастала дыхательная недостаточность. Через телемедицину неврологи РКБ им. Куватова заподозрили синдром Гийена-Барре.

Больного экстренно транспортировали в Уфу санитарной авиацией. Диагноз подтвердился, и началось специализированное лечение. Врачи сумели сохранить жизнь пациента.

Сейчас мужчина восстановил движения в тазу, стопах и пальцах рук, вернулась ясность сознания. Его постепенно отучают от искусственной вентиляции легких, переводя на самостоятельное дыхание. Пациент проходит реабилитацию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ