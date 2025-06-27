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В перинатальном центре Уфы временно отменили партнерские роды

В перинатальном центре Уфы временно отменили партнерские роды

09:39, 27 июн 2025

В республиканском перинатальном центре Уфы до 10 августа приостановили возможность проведения родов в присутствии партнера. Об этом сообщила администрация медицинского учреждения.

Ограничения коснулись всех пациенток, за исключением женщин, заключивших договор на платное ведение родов. Причиной введения временных мер стало закрытие одного из корпусов центра для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В результате вся нагрузка переносится на второй корпус, где в каждой палате одновременно будут находиться по две роженицы. Руководство медучреждения объясняет решение необходимостью обеспечить максимальный комфорт и безопасность пациенток в условиях повышенного потока.

Представители центра подчеркивают, что мера носит временный характер и принята по указанию вышестоящих органов.

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Автор: Семен Подгорный
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