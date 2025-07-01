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В Башкирии ввели карантин по бешенству после выявления очага в деревне

В Башкирии ввели карантин по бешенству после выявления очага в деревне

00:05, 01 июл 2025

В деревне Карякино Краснокамского района Башкирии объявлен карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписан главой региона Радием Хабировым, сообщает «Башинформ».

Эпизоотический очаг расположен возле остановки общественного транспорта. В зоне заражения действуют строжайшие ограничения: запрещено лечить заболевших животных, посещать территорию посторонним лицам, кроме ветеринарных специалистов и местных жителей. Также нельзя ввозить или вывозить животных, исключение составляют привитые особи, снимать шкуры с погибших животных.

На прилегающих территориях под запретом проведение ярмарок, выставок и других массовых мероприятий с участием животных. Вывоз скота разрешен только вакцинированным животным на убой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: карантин бешенство Краснокамский район
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