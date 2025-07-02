Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Район в Башкирии поддержит молодых медиков деньгами за квартиру

Район в Башкирии поддержит молодых медиков деньгами за квартиру

22:22, 02 июл 2025

Власти Мелеузовского района Башкирии запустили программу поддержки медицинских работников. Об инициативе сообщил руководитель муниципалитета Забир Габдуллин в социальных сетях.

Молодым специалистам будут возмещать расходы за съем жилья в объеме 10 тысяч рублей каждый месяц. Студентам-целевикам назначили стипендии по 3 тысячи рублей плюс доплаты после трудоустройства. Специалистам предоставят возможность освоить смежные профессии, льготы в спортклубах и приоритет при устройстве детей в садики. Сейчас центральная больница района укомплектована средним персоналом только на 62 процента.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

Читайте также:

В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих
Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеузовский район выплаты
Читайте также

В Башкирии повысили пособия опекунам детей-сирот
Общество в Башкирии
В Башкирии повысили пособия опекунам детей-сирот
Стало известно, кому из россиян в мае повысили пенсии
Общество в Башкирии
Стало известно, кому из россиян в мае повысили пенсии
В Башкирии отказались платить беременным школьницам 100 тысяч рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии отказались платить беременным школьницам 100 тысяч рублей
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Политика в Башкирии
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен