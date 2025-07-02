Район в Башкирии поддержит молодых медиков деньгами за квартиру
22:22, 02 июл 2025
Власти Мелеузовского района Башкирии запустили программу поддержки медицинских работников. Об инициативе сообщил руководитель муниципалитета Забир Габдуллин в социальных сетях.
Молодым специалистам будут возмещать расходы за съем жилья в объеме 10 тысяч рублей каждый месяц. Студентам-целевикам назначили стипендии по 3 тысячи рублей плюс доплаты после трудоустройства. Специалистам предоставят возможность освоить смежные профессии, льготы в спортклубах и приоритет при устройстве детей в садики. Сейчас центральная больница района укомплектована средним персоналом только на 62 процента.
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Автор: Семен Подгорный
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