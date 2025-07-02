Район в Башкирии поддержит молодых медиков деньгами за квартиру

22:22, 02 июл 2025

Власти Мелеузовского района Башкирии запустили программу поддержки медицинских работников. Об инициативе сообщил руководитель муниципалитета Забир Габдуллин в социальных сетях.

Молодым специалистам будут возмещать расходы за съем жилья в объеме 10 тысяч рублей каждый месяц. Студентам-целевикам назначили стипендии по 3 тысячи рублей плюс доплаты после трудоустройства. Специалистам предоставят возможность освоить смежные профессии, льготы в спортклубах и приоритет при устройстве детей в садики. Сейчас центральная больница района укомплектована средним персоналом только на 62 процента.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

Автор: Семен Подгорный