В Башкирии хирурги извлекли из пациентки опухоль размером с футбольный мяч
16:34, 03 июл 2025
В Стерлитамаке медики провели сложную операцию 78-летней пациентке, которая обратилась с жалобами на увеличение живота и затруднения при движении. Об этом сообщает администрация больницы №1.
Обследование показало онкологическое заболевание яичника с сопутствующим доброкачественным новообразованием аппендикса. Злокачественная опухоль достигла критических размеров — 27х20х22 сантиметра.
Трёхчасовое хирургическое вмешательство потребовало удаления матки с придатками из-за значительного разрастания новообразования. Дополнительно врачи обнаружили подозрительную опухоль червеобразного отростка с риском злокачественного характера, что привело к необходимости резекции части тонкого кишечника при сохранении его целостности.
Женщина находится на стадии реабилитации. Послеоперационное восстановление возрастных пациентов требует повышенного внимания к предупреждению осложнений и поддержанию защитных сил организма.
Главврач Ильшат Яппаров подчеркнул важность своевременного медицинского обследования и регулярных профилактических осмотров для раннего выявления заболеваний.
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