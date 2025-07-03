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В Башкирии хирурги извлекли из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

В Башкирии хирурги извлекли из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

16:34, 03 июл 2025

В Стерлитамаке медики провели сложную операцию 78-летней пациентке, которая обратилась с жалобами на увеличение живота и затруднения при движении. Об этом сообщает администрация больницы №1.

Обследование показало онкологическое заболевание яичника с сопутствующим доброкачественным новообразованием аппендикса. Злокачественная опухоль достигла критических размеров — 27х20х22 сантиметра.

Трёхчасовое хирургическое вмешательство потребовало удаления матки с придатками из-за значительного разрастания новообразования. Дополнительно врачи обнаружили подозрительную опухоль червеобразного отростка с риском злокачественного характера, что привело к необходимости резекции части тонкого кишечника при сохранении его целостности.

Женщина находится на стадии реабилитации. Послеоперационное восстановление возрастных пациентов требует повышенного внимания к предупреждению осложнений и поддержанию защитных сил организма.

Главврач Ильшат Яппаров подчеркнул важность своевременного медицинского обследования и регулярных профилактических осмотров для раннего выявления заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ильшат Яппаров/vk.com
Теги: Стерлитамак операция
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