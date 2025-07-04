В Башкирии объявили карантин из-за опасного сорняка

17:59, 04 июл 2025

В Зианчуринском районе Башкирии обнаружили новый очаг амброзии трехраздельной. Управление Россельхознадзора по республике сообщило о введении карантинного фитосанитарного режима на пораженной территории.

Карантинные меры действуют на участке земли площадью 240 гектаров возле села Байдавлетово на дороге Серегулово-Байдавлетово. Территория имеет кадастровый номер 02:24:071001:14.

Сорное растение представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства - оно истощает грунт и снижает урожайность на полях. На пастбищах амброзия вытесняет полезные злаковые и бобовые культуры, ухудшая качество корма. Растение также опасно для здоровья людей: его пыльца провоцирует тяжелые аллергические реакции, которые могут вызвать проблемы со зрением и отек легких.

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Автор: Семен Подгорный