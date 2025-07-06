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В Башкирии свыше 8,6 тыс. человек подверглись серьезной опасности

В Башкирии свыше 8,6 тыс. человек подверглись серьезной опасности

11:30, 06 июл 2025

В Республике Башкортостан на текущей неделе зафиксировано 8655 эпизодов нападения клещей на людей. Об этом сообщили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших от паразитов оказались 3017 детей. Медики подчеркивают важность профилактических мер при посещении лесных массивов.

Эксперты рекомендуют использовать одежду светлой расцветки для походов за лесными дарами — такая палитра способствует быстрому обнаружению членистоногих. Яркий контраст помогает выявить даже миниатюрных особей величиной с игольное ушко, что дает возможность удалить их до момента присасывания и предотвратить потенциальное инфицирование.

При обнаружении уже прикрепившегося к телу клеща следует немедленно направиться в медучреждение или травматологический пункт. Медработники профессионально удалят паразита и направят биоматериал на лабораторное исследование.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи
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