Уфимские врачи спасли пациентку с безнадежным диагнозом

20:28, 06 июл 2025

В Республиканской клинической больнице имени Куватова медики успешно прооперировали 62-летнюю женщину с диагнозом, который обычно считается неизлечимым. Об этом сообщил главный врач учреждения Мурад Авзалов.

Пациентка пришла на прием с жалобами на тяжесть в области живота, периодические болезненные ощущения и общую слабость. В декабре прошлого года у нее выявили новообразование в желудке размером свыше 10 сантиметров, которое сдавливало селезенку, поджелудочную железу и левую почку. Также были обнаружены вторичные очаги в правой части печени.

После полугодового курса иммунотерапии и детального обследования медики решили провести операцию. Хирурги выполнили частичное удаление желудка и атипичную резекцию правой доли печени. Для максимально точного удаления всех патологических очагов использовалась интраоперационная ультразвуковая навигация.

Благодаря высокой квалификации врачей удалось полностью устранить основное новообразование, сохранив при этом желудок и нормальную структуру пищеварительного тракта. Все метастатические очаги в печени также были успешно удалены.

Восстановительный период протекал гладко, на десятые сутки больную выписали домой с необходимыми рекомендациями для дальнейшего лечения.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии хирурги извлекли из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Мурада Авзалова