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Врачи в Башкирии объяснили, как защититься от сезонной аллергии

Врачи в Башкирии объяснили, как защититься от сезонной аллергии

12:38, 07 июл 2025

В республиканском минздраве дали рекомендации для борьбы с летними аллергическими реакциями. Советы опубликованы в связи с началом Недели профилактики аллергических заболеваний, которая стартовала 7 июля.

Медики отмечают глобальный рост числа аллергических заболеваний по всему миру. От 30 до 40 процентов жителей планеты страдают одним или несколькими видами аллергии. К основным формам относятся бронхиальная астма, ринит, анафилактические реакции, экзема и другие патологии. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов человек болеют аллергическим ринитом, примерно 300 миллионов — астмой.

В летние месяцы, особенно в июле, возрастает опасность аллергических проявлений из-за активного цветения полыни, лебеды и амброзии. Медики рекомендуют придерживаться следующих правил:

— сократить продолжительность нахождения на открытом воздухе;
— не выезжать на природу;
— не открывать окна в помещениях;
— использовать воздухоочистители и защитные сетки;
— ежедневно делать влажную уборку;
— после возвращения с улицы принимать душ, менять одежду, промывать глаза и носовые ходы солевым раствором.

При появлении признаков аллергии необходимо обратиться к врачу-аллергологу для диагностики и терапии. Регулярное наблюдение у специалиста поможет контролировать болезнь даже в период ремиссии. При острых симптомах следует немедленно обращаться за медицинской помощью, подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: аллергия
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