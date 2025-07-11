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В Уфе врачи спасли жизнь пациентке удалив гигантскую миому

В Уфе врачи спасли жизнь пациентке удалив гигантскую миому

23:55, 11 июл 2025

В городской клинической больнице Демского района Уфы медики провели сложнейшую хирургическую операцию 42-летней женщине. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

У пациентки диагностировали миому огромных параметров — 45 на 38 сантиметров. Женщина длительное время избегала обращения к специалистам из-за опасений. Это привело к критическому увеличению новообразования.

Обычно при таких размерах опухоли хирурги настаивают на полном удалении матки из-за высоких рисков обильной кровопотери. Однако команда акушеров-гинекологов выбрала инновационный подход — временное перекрытие внутренней подвздошной артерии.

Данная техника существенно минимизирует опасность кровотечения в процессе вмешательства и позволяет сохранить орган. Это критически важно для женщин, планирующих материнство в перспективе.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно — специалисты выполнили миомэктомию, полностью убрав патологический узел при сохранении матки. Операционная бригада включала гинекологов и анестезиологов больницы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКБ Демского района Уфы
Теги: Уфа операция
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