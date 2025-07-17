Более 750 тысяч жителей Башкирии имеют право на льготные лекарства

21:57, 17 июл 2025

В республике свыше 754 тысяч человек могут получать медикаменты бесплатно или со скидкой. Об этом сообщило министерство здравоохранения Башкирии.

Правом на льготное лекарственное обеспечение обладают инвалиды, ветераны, дети из многодетных семей и граждане с определенными заболеваниями. Согласно данным ведомства, количество льготников составляет 754 142 человека и продолжает увеличиваться из-за роста выявляемых болезней.

За один день 16 июля льготники получили медикаменты на 55 млн рублей. В аптечных учреждениях «Башфармации» по 10,5 тысячам льготных рецептов выдали свыше 21 тысячи препаратов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen