Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Более 750 тысяч жителей Башкирии имеют право на льготные лекарства

Более 750 тысяч жителей Башкирии имеют право на льготные лекарства

21:57, 17 июл 2025

В республике свыше 754 тысяч человек могут получать медикаменты бесплатно или со скидкой. Об этом сообщило министерство здравоохранения Башкирии.

Правом на льготное лекарственное обеспечение обладают инвалиды, ветераны, дети из многодетных семей и граждане с определенными заболеваниями. Согласно данным ведомства, количество льготников составляет 754 142 человека и продолжает увеличиваться из-за роста выявляемых болезней.

За один день 16 июля льготники получили медикаменты на 55 млн рублей. В аптечных учреждениях «Башфармации» по 10,5 тысячам льготных рецептов выдали свыше 21 тысячи препаратов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%

Читайте также:

Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также

Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%
Это интересно
Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%
Две пенсии вместо одной: кому положена двойная выплата от государства
Общество в Башкирии
Две пенсии вместо одной: кому положена двойная выплата от государства
Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
В Башкирии появились важные новости для пенсионеров
Общество в Башкирии
В Башкирии появились важные новости для пенсионеров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен