Башкирские хирурги впервые в ПФО провели шунтирование сердца с помощью робота

22:04, 17 июл 2025

Медики клиники Башгосмедуниверситета выполнили уникальную операцию на остановленном сердце с применением роботической системы. Вмешательство стало первым подобным в Приволжском федеральном округе, сообщили в БГМУ.

Пациент 63 лет обратился к врачам с болями в грудной клетке и затрудненным дыханием при нагрузках. Специалисты диагностировали у пациента ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Мужчине требовалось хирургическое вмешательство по созданию альтернативного пути для кровообращения в обход суженных сосудов.

Медики выполнили маммарокоронарное шунтирование с использованием аппарата искусственного кровообращения на роботе Da Vinci Xi. Данная технология предполагает применение внутренней грудной артерии для восстановления кровотока в пораженных коронарных сосудах.

Роботическая хирургия отличается минимальной травматичностью - мышечные ткани остаются неповрежденными, доступ осуществляется через маленькие разрезы. Это обеспечивает меньший болевой синдром и ускоренную реабилитацию. Трехмерная визуализация высокого разрешения позволяет оперировать даже самые хрупкие сосуды.

В центре роботической хирургии БГМУ ежегодно выполняются сотни сложных операций. В прошлом году специалисты прооперировали около тысячи больных.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Башгосмедуниверситета