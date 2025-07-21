Укус шмеля довёл жительницу Башкирии до инфаркта: врачи объяснили редкий медицинский случай

19:47, 21 июл 2025

32-летняя жительница Башкирии попала в реанимацию после укуса шмеля, который спровоцировал у неё острый инфаркт миокарда. Об этом сообщил главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Мурад Авзалов.

Происшествие случилось в одном из районов республики. Женщина подверглась нападению насекомого, укусившего её в руку. Первоначально пациентка столкнулась с типичными проявлениями аллергии: кожными высыпаниями по всему телу, отёчностью век и затруднённым дыханием.

Спустя четыре часа самочувствие резко ухудшилось — к уже имеющимся симптомам добавились интенсивные болевые ощущения в грудной клетке. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, и бригада скорой доставила её в районную больницу.

Медицинское обследование показало нарушения на электрокардиограмме. У женщины диагностировали острый коронарный синдром — развился инфаркт миокарда. Районные специалисты связались с кардиологической службой РКБ для организации перевода больной в специализированное отделение.

По словам Авзалова, обследование в республиканской клинике выявило крупноочаговые изменения нижней стенки левого желудочка. Показатели кардиоспецифических ферментов превысили норму практически в две тысячи раз, что свидетельствовало об обширном поражении сердечной мышцы.

Пациентке экстренно выполнили чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию — хирургическое вмешательство по извлечению кровяного сгустка из коронарного сосуда. Операция прошла успешно, болевой синдром прекратился, состояние стабилизировалось. Позднее женщину выписали на амбулаторное наблюдение.

Главврач подчеркнул исключительность данного случая. Инфаркт развился по механизму синдрома Коуниса — чрезвычайно редкой патологии, при которой тяжёлая аллергическая реакция запускает выброс ацетилхолина. Это биологически активное вещество участвует в передаче нервных импульсов между нервной и мышечной тканью. В результате произошёл спазм коронарных сосудов, приведший к критическому нарушению питания сердечной мышцы.

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Автор: Семен Подгорный