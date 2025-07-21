Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Укус шмеля довёл жительницу Башкирии до инфаркта: врачи объяснили редкий медицинский случай

Укус шмеля довёл жительницу Башкирии до инфаркта: врачи объяснили редкий медицинский случай

19:47, 21 июл 2025

32-летняя жительница Башкирии попала в реанимацию после укуса шмеля, который спровоцировал у неё острый инфаркт миокарда. Об этом сообщил главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Мурад Авзалов.

Происшествие случилось в одном из районов республики. Женщина подверглась нападению насекомого, укусившего её в руку. Первоначально пациентка столкнулась с типичными проявлениями аллергии: кожными высыпаниями по всему телу, отёчностью век и затруднённым дыханием.

Спустя четыре часа самочувствие резко ухудшилось — к уже имеющимся симптомам добавились интенсивные болевые ощущения в грудной клетке. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, и бригада скорой доставила её в районную больницу.

Медицинское обследование показало нарушения на электрокардиограмме. У женщины диагностировали острый коронарный синдром — развился инфаркт миокарда. Районные специалисты связались с кардиологической службой РКБ для организации перевода больной в специализированное отделение.

По словам Авзалова, обследование в республиканской клинике выявило крупноочаговые изменения нижней стенки левого желудочка. Показатели кардиоспецифических ферментов превысили норму практически в две тысячи раз, что свидетельствовало об обширном поражении сердечной мышцы.

Пациентке экстренно выполнили чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию — хирургическое вмешательство по извлечению кровяного сгустка из коронарного сосуда. Операция прошла успешно, болевой синдром прекратился, состояние стабилизировалось. Позднее женщину выписали на амбулаторное наблюдение.

Главврач подчеркнул исключительность данного случая. Инфаркт развился по механизму синдрома Коуниса — чрезвычайно редкой патологии, при которой тяжёлая аллергическая реакция запускает выброс ацетилхолина. Это биологически активное вещество участвует в передаче нервных импульсов между нервной и мышечной тканью. В результате произошёл спазм коронарных сосудов, приведший к критическому нарушению питания сердечной мышцы.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Башкирские хирурги впервые в ПФО провели шунтирование сердца с помощью робота

Читайте также:

Башкирские хирурги впервые в ПФО провели шунтирование сердца с помощью робота
Автор: Семен Подгорный
Теги: операция
Читайте также

В Уфе женщине продлили срок беременности, а потом сделали 7-е кесарево сечение
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе женщине продлили срок беременности, а потом сделали 7-е кесарево сечение
Врачи горбольницы спасли жительницу Башкирии после неудачной операции в частной клинике
Здравоохранение в Башкирии
Врачи горбольницы спасли жительницу Башкирии после неудачной операции в частной клинике
Медицинские специалисты РКБ имени Куватова выехали в районы Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Медицинские специалисты РКБ имени Куватова выехали в районы Башкирии
Уфимец с инсультом пережил три смертельные угрозы подряд
Здравоохранение в Башкирии
Уфимец с инсультом пережил три смертельные угрозы подряд


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен