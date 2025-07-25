В Башкирии клещи атаковали более 9 тысяч жителей

23:39, 25 июл 2025

В республике Башкортостан зарегистрировано свыше 9,1 тысячи обращений граждан по поводу укусов клещей. Информацию распространило региональное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 24 июля в больницы и поликлиники республики поступили 9132 пострадавших от нападения кровососущих паразитов. Треть от общего числа пациентов составили несовершеннолетние — 3205 детей.

Специалисты напоминают: при обнаружении присосавшегося членистоногого необходимо незамедлительно его извлечь и доставить в лабораторию для исследования на носительство инфекций. При невозможности самостоятельного удаления следует срочно обратиться за медпомощью.

Клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза, туляремии, эрлихиоза. В Башкирии широко распространены особи, инфицированные вирусом энцефалита.

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Автор: Семен Подгорный