В Уфе медики экстренно прооперировали мужчину с разрывом аневризмы артерии в мозге
09:57, 28 июл 2025
В Республиканской клинической больнице имени Куватова врачи спасли жизнь 37-летнего пациента с кровоизлиянием в головной мозг. Об этом сообщили в медучреждении.
Утром у мужчины внезапно началась интенсивная головная боль, которая сопровождалась судорогами. Бессознательного пациента доставила бригада неотложной медицинской помощи.
Медицинская команда за тридцать минут провела полное обследование и установила диагноз: произошло острое нарушение кровообращения мозга с разрывом аневризмы средней мозговой артерии. В результате сформировалась гематома височной области с субарахноидальным кровотечением.
В тот же день нейрохирурги выполнили срочное оперативное вмешательство по удалению гематомы и закрытию аневризмы при помощи специальной клипсы.
В настоящее время состояние больного улучшается, врачи фиксируют позитивную динамику восстановления. Предстоит период реабилитации для возвращения к полноценной жизни.
Главврач больницы Мурад Авзалов подчеркнул, что основной причиной подобных мозговых кровоизлияний является повышенное артериальное давление.
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