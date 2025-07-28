В Уфе медики экстренно прооперировали мужчину с разрывом аневризмы артерии в мозге

09:57, 28 июл 2025

В Республиканской клинической больнице имени Куватова врачи спасли жизнь 37-летнего пациента с кровоизлиянием в головной мозг. Об этом сообщили в медучреждении.

Утром у мужчины внезапно началась интенсивная головная боль, которая сопровождалась судорогами. Бессознательного пациента доставила бригада неотложной медицинской помощи.

Медицинская команда за тридцать минут провела полное обследование и установила диагноз: произошло острое нарушение кровообращения мозга с разрывом аневризмы средней мозговой артерии. В результате сформировалась гематома височной области с субарахноидальным кровотечением.

В тот же день нейрохирурги выполнили срочное оперативное вмешательство по удалению гематомы и закрытию аневризмы при помощи специальной клипсы.

В настоящее время состояние больного улучшается, врачи фиксируют позитивную динамику восстановления. Предстоит период реабилитации для возвращения к полноценной жизни.

Главврач больницы Мурад Авзалов подчеркнул, что основной причиной подобных мозговых кровоизлияний является повышенное артериальное давление.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мурад Авзалов/vk.com