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Клещи покусали более 3000 детей в Башкирии за лето

Клещи покусали более 3000 детей в Башкирии за лето

22:11, 31 июл 2025

В республике зафиксировано свыше 9 тысяч обращений к медикам по поводу укусов клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона.

К концу июля в медучреждения Башкирии поступило 9215 жалоб на присасывание кровососущих паразитов. Среди пострадавших оказались 3250 несовершеннолетних.

Санитарные врачи предостерегают граждан от сбора полевых растений — на них могут сидеть опасные членистоногие, способные попасть в дом и напасть на человека.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо осторожно извлечь его и тут же направить в лабораторию для проверки на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи
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