Четырехлетний ребенок выпал из окна в Мелеузе
22:21, 31 июл 2025
В Башкортостане произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил детали происшествия.
Инцидент случился в городе Мелеузе. Ребенок упал с третьего этажа жилого дома.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в кумертаускую больницу. Состояние девочки оценивается врачами как критическое.
Специалисты проводят полную диагностику организма маленькой пациентки. Ее могут доставить санавиацией в профильную клинику.
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Автор: Семен Подгорный