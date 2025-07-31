Четырехлетний ребенок выпал из окна в Мелеузе

22:21, 31 июл 2025

В Башкортостане произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил детали происшествия.

Инцидент случился в городе Мелеузе. Ребенок упал с третьего этажа жилого дома.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в кумертаускую больницу. Состояние девочки оценивается врачами как критическое.

Специалисты проводят полную диагностику организма маленькой пациентки. Ее могут доставить санавиацией в профильную клинику.

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Автор: Семен Подгорный