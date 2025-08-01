Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Заражённые фрукты попали в Башкирию

Заражённые фрукты попали в Башкирию

09:49, 01 авг 2025

Специалисты Россельхознадзора выявили возбудителя бурой монилиозной гнили в партии фруктов из Узбекистана.

30-тонная поставка слив прибыла в Башкортостан, где образцы отправили на анализ в местную испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Эксперты провели энтомологическую экспертизу и микологические тесты, которые подтвердили наличие Monilinia fructicola в продукции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Гром и молнии: Башкирию накроют грозы
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроют грозы
В Башкирии зафиксировано появление саранчи
Общество в Башкирии
В Башкирии зафиксировано появление саранчи
В пяти районах Башкирии нашли опасных насекомых
Общество в Башкирии
В пяти районах Башкирии нашли опасных насекомых
В Башкирии ожидается экстремальная жара
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается экстремальная жара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен