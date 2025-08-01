Заражённые фрукты попали в Башкирию

09:49, 01 авг 2025

Специалисты Россельхознадзора выявили возбудителя бурой монилиозной гнили в партии фруктов из Узбекистана.

30-тонная поставка слив прибыла в Башкортостан, где образцы отправили на анализ в местную испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Эксперты провели энтомологическую экспертизу и микологические тесты, которые подтвердили наличие Monilinia fructicola в продукции.

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Автор: Семен Подгорный