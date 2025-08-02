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В Уфе хирурги спасли женщину с редкой патологией беременности

В Уфе хирурги спасли женщину с редкой патологией беременности

12:50, 02 авг 2025

Хирурги уфимской больницы №18 провели сложную операцию 38-летней женщине, чья беременность оказалась смертельно опасной. Врачи не только спасли пациентке жизнь, но и сохранили возможность иметь детей в будущем.

На сроке 8–9 недель УЗИ показало, что эмбрион прикрепился не в матке, а в её шейке. Это редкая патология, которая почти всегда приводит к обильному кровотечению и угрожает жизни матери. Женщину срочно госпитализировали.

Перед врачами стояла двойная задача: устранить угрозу и сохранить матку. Для этого собрали консилиум, который разработал двухэтапный план операции. Сначала рентгенхирурги заблокировали маточные артерии, чтобы исключить риск кровопотери. Сразу после этого гинекологи с помощью эндоскопического оборудования аккуратно удалили плодное яйцо.

Операция прошла успешно и без осложнений. Уже через четыре дня женщину выписали домой. По прогнозам врачей, после полного восстановления, которое займёт 3–4 месяца, она сможет снова планировать беременность.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКБ №18, Vk
Теги: операция
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