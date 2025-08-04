Врачи в Башкирии спасли мужчину от паралича после прыжка в воду

21:13, 04 авг 2025

Врачи Туймазинской центральной больницы восстановили подвижность 38-летнему мужчине, который сломал шею, нырнув в запрещённом для купания месте. Уже через две недели после сложной операции он снова может двигать руками и ногами, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Мужчину доставили в больницу с переломом седьмого шейного позвонка и сдавлением спинного мозга. Такая травма грозила полным и необратимым параличом.

Чтобы спасти пациента, команда нейрохирургов и травматологов провела операцию. Врачи удалили разрушенный позвонок и заменили его современным имплантом, закрепив конструкцию специальной пластиной для стабилизации позвоночника.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ