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Врачи в Башкирии спасли мужчину, удалив из его желудка щетку и металлические предметы

Врачи в Башкирии спасли мужчину, удалив из его желудка щетку и металлические предметы

23:07, 06 авг 2025

В Ишимбайской центральной районной больнице врачи достали из желудка 46-летнего мужчины четыре металлических предмета и зубную щетку. Пациента спасли без единого разреза, и он уже дома.

Мужчина обратился за помощью после трёх дней острой боли в животе, но не смог объяснить её причину. Рентген сразу показал инородные предметы в брюшной полости. Чтобы подтвердить диагноз и рассмотреть находку детально, врачи провели гастроскопию.

Хирурги извлекли все предметы с помощью эндоскопа — гибкой трубки, которую вводят через пищевод. Это позволило избежать сложной полостной операции, сократить риски и ускорить восстановление. Пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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Врачи в Башкирии спасли мужчину от паралича после прыжка в воду

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ишимбайская ЦРБ
Теги: Ишимбай операция
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