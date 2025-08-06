В Уфе хирурги извлекли гигантскую опухоль из сердца 62-летней женщины

23:12, 06 авг 2025

В Республиканском кардиоцентре Башкирии медики провели сложнейшую операцию по удалению редкого новообразования из сердца пожилой пациентки, сообщает министерство здравоохранения региона.

62-летняя жительница республики на протяжении полутора лет испытывала серьезные проблемы с дыханием и болевые ощущения в левой стороне грудной клетки. Изначально женщина объясняла недомогание повышенным артериальным давлением, однако медицинское обследование выявило совершенно иную причину.

Местные врачи обнаружили в правом предсердии пациентки объемное образование и рекомендовали обратиться к кардиохирургам регионального центра. Дополнительная диагностика показала наличие миксомы - доброкачественной опухоли внушительных размеров 7×5×3 сантиметра.

Новообразование практически целиком занимало правое предсердие и частично блокировало устье нижней полой вены, серьезно затрудняя циркуляцию крови и нарушая сердечную деятельность.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил уникальность случая, подчеркнув редкость подобных опухолей таких масштабов и высокую сложность хирургического вмешательства.

Специалисты успешно выполнили комбинированную операцию, полностью удалив новообразование, восстановив трикуспидальный клапан и устранив межпредсердное сообщение. Пациентку уже выписали.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал Айрата Рахматуллина