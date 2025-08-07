В Уфе родился младенец с зубом

22:06, 07 авг 2025

В Республиканском перинатальном центре Уфы родился ребенок с натальным зубом. Такие случаи встречаются редко — один на 2-3 тысячи родов.

Как объяснил акушер-гинеколог Станислав Иваха, у девочек эта особенность встречается чаще, чем у мальчиков. Обычно появляется один-два зуба.

Врачи осмотрели младенца и проверили на генетические нарушения. Патологий не нашли — ребенок здоров. В большинстве случаев такие зубы удаляют.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал Станислава Ивахи