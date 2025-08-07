В Башкирии врачи спасли девочку, засунувшую в нос таблетку

22:32, 07 авг 2025

В Альшеевском районе врачи помогли маленькой девочке, которая во время игры засунула в нос таблетку «Панкреатина» и начала задыхаться. Мама вовремя обратилась в больницу села Раевский, и инородное тело удалось быстро и безопасно извлечь.

Ребенок играл с лекарствами бабушки, и одна из таблеток оказалась глубоко в носовом проходе. Врач местной больницы осмотрел девочку, нашел причину затрудненного дыхания и аккуратно удалил медицинский препарат. После процедуры он объяснил маме, как следить за состоянием ребенка дома.

Главный врач больницы Венер Изикаев напомнил родителям о главном правиле в таких случаях: если ребенок засунул что-то в нос, ухо или проглотил, не пытайтесь достать предмет самостоятельно. Это может только протолкнуть его глубже и усложнить ситуацию. Правильное решение — немедленно ехать в больницу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Раевская ЦРБ