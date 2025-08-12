Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца

23:06, 12 авг 2025

Врачи Республиканского кардиоцентра в Уфе спасли 40-летнего пациента с двумя редкими и угрожающими жизни диагнозами — разрывом аневризмы аорты и врожденным пороком сердца. Теперь мужчина восстанавливается, его состояние стабильно, сообщили в региональном Минздраве.

Для жителей Башкортостана это означает, что сложнейшую кардиологическую помощь можно получить в родной республике, не выезжая в федеральные центры. Подобные операции — большая редкость. По данным Минздрава РБ, в последний раз такое вмешательство в кардиоцентре проводили два года назад.

Чтобы устранить обе патологии, хирурги провели операцию в несколько этапов. Такой подход позволил им безопасно и последовательно справиться с каждой из проблем. Сейчас пациент проходит реабилитацию под наблюдением врачей.

