В Уфе плановый осмотр спас жизнь женщине, которая считала себя здоровой

23:24, 12 авг 2025

Обычная справка для трудоустройства спасла жизнь 36-летней жительнице Уфы. Во время диспансеризации у неё обнаружили рак на ранней стадии, хотя женщина чувствовала себя хорошо и не обращалась к врачам пять лет.

Всё решил внимательный специалист. Заполняя анкету, пациентка указала, что за последние полгода похудела на 12 килограммов, но не придала этому значения. Медсестра настояла на дополнительном обследовании. Анализы подтвердили опасения: низкий гемоглобин и скрытая кровь указывали на серьёзную проблему.

Дальнейшая диагностика выявила аденокарциному сигмовидной кишки — злокачественную опухоль. Поскольку болезнь обнаружили на начальном этапе, врачи смогли немедленно начать лечение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ