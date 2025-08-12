Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе плановый осмотр спас жизнь женщине, которая считала себя здоровой

В Уфе плановый осмотр спас жизнь женщине, которая считала себя здоровой

23:24, 12 авг 2025

Обычная справка для трудоустройства спасла жизнь 36-летней жительнице Уфы. Во время диспансеризации у неё обнаружили рак на ранней стадии, хотя женщина чувствовала себя хорошо и не обращалась к врачам пять лет.

Всё решил внимательный специалист. Заполняя анкету, пациентка указала, что за последние полгода похудела на 12 килограммов, но не придала этому значения. Медсестра настояла на дополнительном обследовании. Анализы подтвердили опасения: низкий гемоглобин и скрытая кровь указывали на серьёзную проблему.

Дальнейшая диагностика выявила аденокарциному сигмовидной кишки — злокачественную опухоль. Поскольку болезнь обнаружили на начальном этапе, врачи смогли немедленно начать лечение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца

Читайте также:

Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Читайте также

В Башкирии зафиксировали малярию у двух человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зафиксировали малярию у двух человек
В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки
80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак
Здравоохранение в Башкирии
80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак
В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен