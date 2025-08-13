Все новости Уфы и Башкортостана
Врачи в Башкирии извлекли у пациентки кисту с шестью литрами жидкости

21:56, 13 авг 2025

Хирурги Сибайской центральной больницы провели уникальную операцию, удалив 57-летней женщине гигантскую кисту яичника. Новообразование объёмом шесть литров занимало всю брюшную полость, сдавливая внутренние органы, сообщил руководитель республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Для удаления кисты врачи использовали лапароскопический метод — операцию провели через несколько небольших проколов. Этот современный подход позволил избежать большого разреза, что значительно ускорило восстановление.

Операция прошла успешно. Уже на четвертый день пациентку выписали домой на амбулаторное наблюдение.

Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца

Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Сибай операция
