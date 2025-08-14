Все новости Уфы и Башкортостана
Медикам Башкирии установили доплаты за наставническую работу

22:23, 14 авг 2025

Врачи и медсестры в Башкирии, которые обучают молодых специалистов и студентов, теперь будут получать надбавку к зарплате. Минимальный размер доплаты составит 15% от оклада. Решение принято Минздравом республики совместно с профсоюзом работников здравоохранения.

Надбавку начислят тем, кто помогает адаптироваться новым сотрудникам, курирует практику студентов или занимается научной деятельностью. Помимо доплаты, наставникам полагается удлиненный отпуск продолжительностью до 56 дней. Дополнительный отпуск также ввели для главных врачей из-за ненормированного графика работы.

Эти изменения — часть федеральной программы по реструктуризации оплаты труда в медицине. Ранее в рамках этой же программы оклады медработников в регионе были увеличены на 50%.

